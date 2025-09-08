menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional inicia preparação para retomada do Brasileirão

Treino teve os retornos de Mercado, Ronaldo e Borré. Bruno Tabata segue fora

Roger Machado, técnico do Internacional
imagem cameraRoger Machado conversa com os jogadores no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 08/09/2025
15:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional retomou as atividades na manhã desta segunda-feira (8) visando o reinício do Campeonato Brasileiro após a parada para a Data Fifa. Os trabalhos no CT Parque Gigante tiveram como marca os retornos do zagueiro Gabriel Mercado, do volante Ronaldo e do atacante Rafael Borré às atividades no gramado. Bruno Tabata segue em fisioterapia para se recuperar de lesão muscular.  

O Colorado retorna a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras. A partida válida pela 23ª rodado do Brasileirão será 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Novidades no gramado do CT

A segunda foi o primeiro dos últimos cinco treinamentos antes da partida com o Verdão. Conforme apurou o Lance!, as atividades técnicas e táticas foram antecedidos de um treino de pose de bola em curto espaço de campo.

O elenco que esteve no gramado teve novidades. Afastados desde a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, no começo de agosto, Mercado e Ronaldo voltaram aos treinamentos. O zagueiro se recuperou de lesão muscular na panturrilha direita. Já o volante foi liberado do DM depois de um edema ósseo no joelho direito.

O colombiano Borré, que fez reforço muscular na semana passada, também apareceu no campo com o restante o grupo.

Tabata segue ausente

A única ausência foi Bruno Tabata. O camisa 17, que vem sendo titular nos últimos confrontos, ainda se recupera de lesão na região posterior da coxa direita. O meia vem fazendo fisioterapia e deve se reapresentar ainda esta semana, ficando à disposição de Roger Machado para sábado.

A equipe que irá enfrentar o Palmeiras no sábado, na Allianz Arena, deve ter Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.

Gabriel Mercado, zagueiro do Internacional
Gabriel Mercado em treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

