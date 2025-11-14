Dias de trabalho intenso no CT do Internacional

Visando a volta do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, no próximo dia 20, quando enfrenta o Ceará, em Fortaleza, os dias de trabalho têm sido intensos no CT do Internacional. Após terem ganhado folga no domingo (9) e na segunda-feira (10), o elenco colorado pegou no pesado na terça (11), quarta (12), quinta (13) e nesta sexta (14), sempre pela manhã. O grupo terá ainda mais cinco atividades até viajar para enfrentar o Vozão, incluindo no sábado (15) e no domingo (16).

O acordado entre comissão técnica, jogadores e direção é que os trabalhos seguirão sem parada pelo menos até o enfrentamento como o Santos, no próximo dia 24, no Beira-Rio. Só então uma folga será avaliada.

Dias de trabalho intenso

Conforme apurou o Lance!, os treinos no CT Parque Gigante têm sido de muito intensidade. Tanto com exercícios físicos como nos técnicos e táticos. Na primeira parte, os trabalhos têm se dividido entre exercícios de força na academia ou na areia e corridas ao redor do campo com circuito.

Na outra, com atividades de posse de bola, troca de passes e simulações de lances de jogo, sempre com ajustes comandados por Ramón e Emiliano Díaz e pelos demais integrantes da comissão. Sempre intercalando minijogos, jogos em campo reduzido e inteiro.

Ausências nos treinos

Três jogadores do grupo não têm participado de nenhum tipo de atividade no CT Parque Gigante por estarem com suas seleções no período da Data Fifa. Alan Benítez está com o Paraguai, nos EUA. O time guarani enfrenta os EUA, neste sábado (15), e México, na terça (18).

Já Carbonero e Rafael Borré estão com a Colômbia, também nos EUA. No sábado, Los Cafeteros pegam a Nova Zelândia, e, na terça (18), a Austrália. Pelo menos Carbonero e Borré devem se reintegrar ao grupo alvirrubro na quarta (19) no dia 20, já em Fortaleza. O clube preparou logística especial para trazer a dupla de atacante.