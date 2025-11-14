Internacional define logística para trazer atacantes colombianos

O Internacional definiu a logística para contar com os colombianos Carbonero e Rafael Borré na partida diante do Ceará, na quinta-feira (20), na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após defenderem a seleção da Colômbia em dois amistosos nos EUA, na Data Fifa, os atacantes desembarcarão diretamente em Fortaleza na noite anterior ao duelo com o Vozão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Os camisas 7 e 19 estão à disposição do técnico Néstor Lorenzo para enfrentar a Nova Zelândia, neste sábado (15), na Flórida, e a Austrália, na terça (18), em Nova York.

Inter define logística

Como não existem voos diretos de Nova York para a capital do Ceará, os colombianos precisarão enfrentar algumas escalas até chegarem ao hotel da delegação, todas em voos classe A. O retorno dos dois ao Brasil deve ser concluída somente no final da noite da quarta (19), com o desembarque ocorrendo algumas horas depois da chegada colorada a Fortaleza.

continua após a publicidade

Na terça (18), às 22h (de Brasília), Los Cafeteros enfrentam a Austrália no estádio Citi Field, em Nova York. Assim, durante praticamente todo o dia seguinte, Borré e Carbonero estarão em deslocamento rumo ao Nordeste brasileiro.

Utilização depende de avaliação

A utilização da dupla dependerá de avaliações do Departamento Médico alvirrubro. Pela proximidade entre os compromissos da Colômbia e do Inter, além da longa viagem entre eles, há possibilidade de desgaste físico acima do habitual.

continua após a publicidade

O Inter enfrenta o Ceará às 21h30min da quinta. A partida é considerada decisiva para as pretensões coloradas na luta contra o rebaixamento, por isso a logística para ter os colombianos à disposição. Atualmente, o time de Ramón e Emiliano Díaz está a 15ª posição, com 37 pontos, quatro à frente do Santos, primeira equipe do Z4.