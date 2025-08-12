O Internacional tem nesta terça-feira (12) o último dia de trabalho visando os preparativos para a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, na quarta (13).

Agenda

O técnico Roger Machado deve definir nos treinos desta terça o time que pega o Flamengo, na quarta, no Maracanã. Após os trabalhos no CT Parque Gigante, a delegação inicia viagem para o Rio de Janeiro.

Agenda da semana

Terça (12) – treino no CT, às 10h, e início do deslocamento para o Rio de Janeiro

Quarta (13/8) – Flamengo x Internacional, às 21h30min, no Maracanã

Maracanã será palco de Flamengo e Inter na quarta (13) (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Gurias Coloradas

O Inter empatou em 1 a 1 com Corinthians, na partida de ida da semifinal do Brasileiro sub-17, nesta segunda (11), no Parque São Jorge. A volta será no sábado (16), também às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

No sub-20, o Colorado se prepara para jogar contra o Botafogo na quarta (13), no estádio Nilton Santos, no Rio, às 15h30min, pela semifinal do Brasileirão da categoria. A volta será no dia 21, no estádio Passo D'Areia.

Próximos jogos o Internacional

Os próximos três confrontos do Internacional serão com o Flamengo. Na quarta (13), tem a partida de ida pela Libertadores, no Maracanã. No próximo domingo (17), o começo do returno, com o confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. No dia 20, novamente na cancha colorada, tem a volta do torneio continental.

