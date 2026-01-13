Grêmio e Internacional buscam novos parceiros após saída de 'bet'

Em meio ao fim da relação com a patrocinadora máster de ambos os clubes - a casa de apostas Alfa Bet -, Internacional e Grêmio buscam novas fontes de receita. Neste início de temporada, os clubes gaúchos anunciaram a diversificação das buscas.

Comissão médica

O Internacional anunciou um acordo de um ano com a rede de farmácias Panvel, que passa a ser patrocinadora da comissão médica da equipe masculina principal. A empresa terá a logomarca estampada nos uniformes dos profissionais de saúde e em conteúdos digitais ao longo do calendário de 2026.

- Contar com uma empresa do tamanho da Panvel, que figura entre as cinco maiores redes de farmácias do país, vai ao encontro do nosso movimento de reforçar a presença em empresas da economia real, de segmentos tradicionais para o futebol. Essa parceria chancela o trabalho do nosso time de receitas - destacou Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Colorado.

Além da exposição nas partidas de 2026, a rede de farmácias também terá ativação de outras formas. Estão previstos conteúdos sobre saúde e bem-estar e campanhas sazonais com benefícios ao quadro social do clube.

Mas a diversificação da busca por receitas se dá de diferentes modos. O Grêmio foi noutra linha.

Escudeto

No Tricolor, houve a renovação da parceria com a Tintas Coral, que seguirá estampando o escudeto no peito da camisa principal pelos próximos três meses. Leandro Figueiredo, executivo de negócios do clube, exaltou a parceria.

- O escudeto é uma das propriedades mais nobres do nosso uniforme e, ao manter a Tintas Coral nesse espaço, reafirmamos essa parceria que vai além da exposição de marca - explicou, antes de concluir:

- É um movimento alinhado ao posicionamento estratégico do Grêmio, à valorização dos nossos ativos comerciais e à entrega de resultados consistentes para ambas as partes.

A marca já esteve presente em sete jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e também patrocinou a pré-temporada de 2026. Deste modo, a relação entre clube e empresa vai se consolidando, mesmo que paulatinamente.

Na temporada, o Internacional estreou no último domingo e volta a campo nesta quinta-feira, contra o Monsoon. Também pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio estrou no último sábado e volta a campo nesta quarta-feira, contra o Avenida.