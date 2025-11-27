menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional lança nova ação especial no mês da Consciência Negra

Clube reforça posicionamento em prol da dignidade, da igualdade e do respeito

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 27/11/2025
14:57
Detalhe da camisa pelo Dia da Consciência Negra do Internacional
imagem cameraDetalha da c;amisa pelo Dia da Consciência Negra do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois do patch usado no empate em 1 a 1 com o Santos, na segunda-feira (24), o Internacional lançou mais uma ação especial no mês da Consciência Negra. A iniciativa faz parte de uma campanha iniciada no dia 20, com o lançamento da camisa com a frase "Inter Contra o Racismo". Antes disso, o clube já havia publicado um vídeo manifesto que resgata a história da luta negra no futebol gaúcho e destaca a importância de ser antirracista.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

– O Inter tem um compromisso histórico com a luta contra qualquer forma de discriminação. Ao longo dos anos temos feito diversas ações educativas em prol do respeito, da igualdade e da dignidade. Esse é um trabalho contínuo e, quando várias vozes do futebol se unem, a causa ganha ainda mais relevância, impactando positivamente a sociedade – explicou o vice-presidente de marketing, Nelson Pires.

A ação especial no mês da Consciência Negra

Camisa pelo Dia da Consciência Negra do Internacional
Camisa pelo Dia da Consciência Negra do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)

A camisa especial, uma parceria com a Betel Sport, é toda preta, com detalhes em branco. Na frente, traz o escodo colorado e atrás o símbolo antirracista do Alvirrubro, formado pelo desenho do escudo com alto da letra "I" em forma de punho cerrado, e complementada por "contra o racismo".

continua após a publicidade

Novas ativações da campanha seguirão sendo divulgadas nas redes oficiais alvirrubras. Na segunda, quando o time jogou contra o Peixe com o patch na camisa, o clube fez postagem nas redes sociais para marcar a ação:

"No mês da Consciência Negra, o Inter reafirma seu compromisso com a luta antirracista. Nas camisas que nosso elenco usará em campo hoje, um patch que carrega nossa essência: a luta por respeito e igualdade. O Inter é e sempre será contra o racismo".

continua após a publicidade
Patch de ação do Dia da Consciência Negra na camisa do Internacional
Patch de ação do Dia da Consciência Negra na camisa (Foto: Divulgação/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias