Internacional lança nova ação especial no mês da Consciência Negra
Clube reforça posicionamento em prol da dignidade, da igualdade e do respeito
Depois do patch usado no empate em 1 a 1 com o Santos, na segunda-feira (24), o Internacional lançou mais uma ação especial no mês da Consciência Negra. A iniciativa faz parte de uma campanha iniciada no dia 20, com o lançamento da camisa com a frase "Inter Contra o Racismo". Antes disso, o clube já havia publicado um vídeo manifesto que resgata a história da luta negra no futebol gaúcho e destaca a importância de ser antirracista.
– O Inter tem um compromisso histórico com a luta contra qualquer forma de discriminação. Ao longo dos anos temos feito diversas ações educativas em prol do respeito, da igualdade e da dignidade. Esse é um trabalho contínuo e, quando várias vozes do futebol se unem, a causa ganha ainda mais relevância, impactando positivamente a sociedade – explicou o vice-presidente de marketing, Nelson Pires.
A ação especial no mês da Consciência Negra
A camisa especial, uma parceria com a Betel Sport, é toda preta, com detalhes em branco. Na frente, traz o escodo colorado e atrás o símbolo antirracista do Alvirrubro, formado pelo desenho do escudo com alto da letra "I" em forma de punho cerrado, e complementada por "contra o racismo".
Novas ativações da campanha seguirão sendo divulgadas nas redes oficiais alvirrubras. Na segunda, quando o time jogou contra o Peixe com o patch na camisa, o clube fez postagem nas redes sociais para marcar a ação:
"No mês da Consciência Negra, o Inter reafirma seu compromisso com a luta antirracista. Nas camisas que nosso elenco usará em campo hoje, um patch que carrega nossa essência: a luta por respeito e igualdade. O Inter é e sempre será contra o racismo".
