A estratégia do Internacional para se afastar do Z4

Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Internacional prepara uma estratégia para se afastar da zona de rebaixamento. Com 41 pontos e na 15ª posição na tabela de classificação, o Colorado está a três pontos e duas posições do Santos, 17º colocado e primeiro time do Z4. O time busca chegar os "mágicos" 45 pontos que "salvam" da queda para Série B. Faltam, portanto, quatro pontos em nove a serem disputados.

Dos três confrontos, o Alvirrubro tem apenas um no Beira-Rio, contra o Bragantino, na última rodada. As outras duas partidas são contra o Vasco, no chamado confronto direto, nesta sexta-feira (28), e São Paulo.

A estratégia para se afastar do Z4

O empate em 1 a 1 contra o Santos, na segunda (24), no Beira-Rio, foi um balde de água fria na reação iniciada no 2 a 1 sobre o Ceará, na quinta (20). Por isso, tem sido lamentado por torcedores, dirigentes, comissão técnica e pelos atletas.

Todos reconhecem que o primeiro tempo contra o Peixe foi o melhor do Inter na era Díaz. Também admitem que o que aconteceu na etapa final não pode voltar a se repetir. Para Ramón e Emiliano Díaz enxergaram um ponto positivo na atuação contra o Alvinegro Praiano.

– Acho que o Inter está vivo, não está morto. Está vivo por estas situações, por como criamos, como jogamos, não temos medo. Não temos medo, porque temos que competir até o final, e vamos competir. Que os torcedores, o clube, todos fiquem tranquilos, que vamos competir até o final – disse Ramón.

Emiliano alegou que a principal meta para os próximos confrontos será repetir desempenho contra os cariocas e os paulistas.

– Temos que nos preocupar em tentar fazer o mesmo que fizemos no primeiro tempo aqui [contra o Santos]. Essa vai ser a meta. Manter a intensidade e quando tivermos como matar o jogo, tentar matar o jogo. Temos que jogar com mais tranquilidade – destacou o filho.

Assim, a ideia é repetir a atuação do primeiro tempo, tomando cuidado, porém, para não desperdiçar tantas oportunidades. Pelo treino desta quinta (27), a tendência é que a escalação que iniciou o jogo com o Peixe seja repetida, no 4-4-2, com Borré no comando do ataque, jogando com Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

Treino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Faltam três rodadas

Em 15º, com 41 pontos, o Inter tem ainda três partidas pelos Brasileirão. Dois dos duelos são fora de casa: nesta sexta (28), vai ao Rio de Janeiro, no confronto direto com o Vasco, que tem 42 pontos, uma a frente do Alvirrubro. No dia 3, joga como o São Paulo, na Vila Belmiro. O Colorado só volta ao Beira-Rio na última rodada, em 7 de dezembro, contra o Bragantino.

Apesar do empate em 1 a 1 com o Santos, segunda (24), em Porto Alegre, conforme acompanhamento feito pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Alvirrubro tem 6,5% de ser rebaixado para a Série A.

28/11 – Sexta – 19h30min – estádio São Januário – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – 20h – Vila Belmiro – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – 16h – estádio Beira-Rio - Internacional x Bragantino