'Fizemos muita m* hoje', diz auxiliar técnico do Internacional

"Fizemos m*! Fizemos muita m* hoje!". As duas frases, sucintas, resumem o que foi a coletiva de Ramón e Emiliano Díaz após o Internacional ser goleado por 5 a 1 para o Vasco na noite desta sexta-feira (28). Somada à vitória do Santos sobre o Sport, por 3 a 0, o resultado colocou o Internacional às portas do Z4. Se o Vitória vencer o Mirassol neste sábado (29), o Colorado entra na zona de rebaixamento a duas rodadas do final do Campeonato Brasileiro.

A primeira pergunta feita à comissão técnica foi sobre o trabalho feito pelos Díaz, que em 13 jogos, tiveram apenas três vitórias, com aproveitamento de 36%, abaixo dos 39% que levaram à demissão de Roger Machado. Ramón foi quem respondeu:

– Nesses últimos anos, lamentavelmente, tenho vivido essa situação. A única forma de sair é nos unirmos. Temos dois jogos para jogar. Não está nada definido. Animicamente estamos muito abalados. Temos duas finais e temos que sair dessa situação. Ainda dependemos só de nós.

'Fizemos muita m* hoje'

E sobre o jogo em São Januário, o pai acrescentou:

– Hoje sim não jogamos. Nas partidas anteriores jogamos bem. Hoje, foi muito estranha a partida. A dois minutos tomamos um gol, com nove outro. Vamos seguir trabalhando, analisar o que passou.

O auxiliar técnico e filho, Emiliano, respondeu pergunta sobre possíveis problemas de vestiário:

– Obviamente quando os resultados não aparecem veem essas histórias. Tivemos boas partidas. Mas desse jeito que jogamos hoje nunca vi. Claro que preocupa. Estamos na situação limite. Sabíamos que estávamos brigando. Mas queríamos blindar o grupo e tomar a porrada nós.

Depois, pontuou:

– Fizemos *, fizemos muita m* hoje. Temos que colocar a cara contra o São Paulo e o Bragantino e ganhar. Mas acreditamos até o fim. Sempre fomos assim. Acreditamos muito no nosso trabalho. O trabalho está ruim? Sim, acredito que sim. Se tivéssemos vencido as partidas que deixamos escapar a situação seria diferente.

Alan Patrick falou na saída do jogo

Na saída da partida, Alan Patrick falou à Prime Vídeo. Questionado sobre o que estava acontecendo, o capitão do time comentou:

– É difícil encontra palavras... É desconfortável... É uma derrota que não podemos admitir. O torcedor não merece. Pedimos desculpas ao torcedor. Vamos dar uma resposta nos dois próximos jogos. Mas é um dia hoje que vai ser difícil esquecer. É uma reflexão que todos temos que fazer. Jogadores, comissão, diretoria. Todos nós! Todos temos que assumir responsabilidades.