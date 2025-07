Único anunciado até agora, Alan Benítez está sendo apresentado pelo Internacional no começo da tarde desta sexta-feira (4) no CT Parque Gigante. O lateral-direito paraguaio começou a treinar na terça-feira (2) com o grupo e deve participar do jogo-treino marcado para o sábado (5), contra o Brasil de Farroupilha. Acompanhe a coletiva:

O atleta chegou para ser reserva de Braian Aguirre. Aos 31 anos, Benítez destaca-se pela presença no setor ofensivo, além da força física.

O paraguaio já começou a se ambientar com os colegas que falam espanhol e com o compatriota Óscar Romero. O contrato do atleta vai até dezembro de 2026. Em vídeo divulgado na quarta (2), Benítez contou como foi recebido pelos colegas.

– A verdade é que estou muito feliz em estar em uma equipe tão grande do Brasil e da América. Me receberam muito bem. As primeiras impressões que tenho do clube são muito boas. Espero aproveitar ao máximo meu tempo aqui. É um desafio muito grande. Espero estar à altura – comentou.

Depois de fazer a gravação e ser recepcionado pelo elenco e pela comissão técnica, o lateral já partiu para os trabalhos junto com o restante do grupo. Confira o vídeo:

No primeiro semestre, foram 25 jogos e três gols

Benítez atuou no primeiro semestre pelo Cerro Porteño, com 25 partidas e três gols. Os números despertaram o interesse dos olheiros gaúchos que prospectaram a negociação sem custos com assinatura de pré-contrato.

A tendência é que Alan Benítez fique, ao menos, no banco de reservas na partida contra o Vitória, dia 12, no Beira-Rio, no primeiro jogo do Inter após a parada para a Copa do Mundo de Clubes.