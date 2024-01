Caso a decisão desta quinta-feira (18) se mantenha, Alan Patrick e Mercado estarão disponíveis a partir da terceira rodada, contra o Ypiranga, no dia 27 de janeiro. Assim, a dupla não joga na estreia contra o Avenida, neste domingo (21), e no duelo com o São Luiz, na próxima quarta-feira (24). Na partida de estreia, no Beira-Rio, o Colorado atuará sem o apoio da torcida, outra determinação judicial como punição pelas brigas no confronto com o Caxias.