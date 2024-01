O Flamengo liberou Thiago Maia, que está próximo de se tranferir ao Internacional, da pré-temporada da equipe. O clube carioca viaja na quinta-feira (18) aos Estados Unidos para disputar amistosos contra Philadelphia Union e Orlando City. O volante não irá embarcar com a delegação rubro-negra e deve acertar com o Colorado ainda nesta semana. A informação é do portal ge.