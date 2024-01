O centroavante, revelado pelo Deportivo Cali, acumulou passagens por Atlético de Madrid e Villarreal no início de sua carreira, mas foi no River Plate que teve maior momento de brilho. Entre 2017 e 2021, foram 149 jogos, com 56 gols e 18 assistências. Além disso, fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2018, e marcou na final do ano seguinte, quando os "Millonarios" foram derrotados pelo Flamengo.