Internacional x Fluminense: ingressos já estão à venda

O torcedor colorado nem terminou a comemoração da classificação na Libertadores e já começa a pensar no próximo jogo. No domingo (1º), às 20h30min, o Internacional recebe o Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio Beira-Rio já tem os ingressos à disposição dos sócios. Os demais públicos poderão aquirir as entradas a partir desta sexta-feira (29).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Contra o Tricolor Carioca, o Alvirrubro busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com 11 pontos, o Inter está a apenas dois pontos do primeiro time a compor o Z4, o Vitória. Um resultado favorável dá tranquilidade para o trabalho no intervalo da Data FIFA.

Preços para não sócios a partir de R$ 70

Os sócios já podem adquirir as entradas a partir de R$ 14. Já os não sócios têm ingressos com preços a partir de R$ 70, com venda começando na sexta. Enquanto isso, a torcida adversária paga valor único de R$ 220. As compras acontecem no site do Internacional.

continua após a publicidade

Como está o Inter no Brasileirão

Após dez rodada, o Colorado está na 14ª colocação, com 11 pontos. São duas vitórias, cinco empates e três derrotas. A campanha está longe o que havia sido planejado pelo técnico Roger Machado. No começo da competição, a ideia era chegar a Data FIFA posicionado próximo aos líderes do Brasileirão. O Palmeiras, porém, tem 22 pontos, o Flamengo 21, Cruzeiro e Bragantino somam 20.

Enquanto isso, outros dois objetivos do período foram concretizados. O treinador queria o Alvirrubro classificado para as oitavas de final na Copa do Brasil e na Libertadores na América. O que conseguiu. Os adversários dos dois torneios, que só serão retomados após o Mundial de Clubes, serão conhecidos na segunda (2).