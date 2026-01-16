O Guarani desistiu de demitir o técnico Matheus Costa e decidiu dar uma nova chance ao treinador. Após comunicar o profissional sobre a saída, o clube de Campinas realizou uma reunião interna e optou por reverter a mudança para sequência do Paulistão

continua após a publicidade

A diretoria avaliou o cenário esportivo e entendeu que a manutenção da comissão técnica seria a melhor alternativa neste momento da temporada, apostando na continuidade do trabalho para buscar a recuperação nos próximos compromissos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neste ano, o time empatou com o Primavera, em casa, no Brinco de Ouro da Princesa, na rodada inicial da competição. Na terça-feira (13), o Bugre foi derrotado pelo Novorizontino, pela segunda rodada, por 2 a 0.

continua após a publicidade

No total, o comandante, que chegou ao clube na reta final da Série C, soma cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O objetivo era conquistar o acesso à Série B, o que não aconteceu.

— Após analisar todo o contexto e ouvir membros da diretoria, do staff e algumas lideranças do elenco, chegamos à conclusão de que o Matheus seguirá no comando. Tivemos uma conversa dura, com cobranças importantes por mudança de postura, mas entendemos que a continuidade era o melhor caminho neste momento — explicou Rômulo Amaro, presidente do clube.

continua após a publicidade

Assim, o treinador estará à frente da equipe no confronto diante do Santos, no domingo (18), às 20h30, com mando do Bugre, pela terceira rodada do Paulistão

Em meio ao momento ruim, cerca de 30 torcedores do Guarani foram ao Brinco de Ouro, em Campinas, para cobrar explicações sobre a fase da equipe e entender o que aconteceu durante o processo de demissão e posterior recuo em relação ao treinador. A conversa ocorreu de forma pacífica.

Matheus Costa segue no comando do Guarani (Foto: Pedro Zacchi/Ag.Paulistão)

Tabela de jogos do Guarani no Paulistão