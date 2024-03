(Foto: Donaldo Hadlich/Código19/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 20:08 • São Paulo (SP)

Juventude e Grêmio empataram por 0 a 0 na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, no Estádio Alfredo Jaconi, e a web detonou a atuação do árbitro Anderson Daronco na decisão do estadual.

Estou completamente decepcionado com quem me jurou que o Daronco era gremista. — Grêmio Insider (@GremioInsider) March 30, 2024

O árbitro Anderson Daronco deu 40 faltas e distribuiu oito cartões no duelo entre Juventude e Grêmio durante os 90 minutos. O Imortal ficou na bronca com a arbitragem por um possível toque de mão fora da área do goleiro Gabriel Vasconcellos em lance com Diego Costa.

O Daronco é ex árbitro, só não quer se aposentar. pic.twitter.com/QTc42VZMhl — Tato Caloghero (@Tatocm) March 30, 2024

Grêmio e Juventude voltam a se enfrentar no duelo decisivo no sábado (6), às 16h30. Antes do duelo, o Imortal enfrenta o The Strongest, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A tendência é que Renato Gaúcho utilize reservas no duelo contra os bolivianos.

VAKINHA PRA COMPRAR UM ÓCULOS PRO DARONCO.



Pelo visto a @OficialFGF tá sem grana, e o Daronco idem.



Bora pagar pra ele uma ida no oftalmologista e um óculos.



Ou não viu a mão fora da área ou é premeditado. pic.twitter.com/fUbJyrAr4c — Lucas 🇪🇪🍊 (@lucasmarketeiro) March 30, 2024

O gaúcho Anderson Daronco foi o árbitro escolhido para apitar a partida entre Juventude e Grêmio, pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho (Foto : Luis Moura / WPP - Gazetapress)