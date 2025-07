André Henrique terá rara oportunidade pelo Grêmio em Lima

André Henrique terá rara oportunidade às 21h30min (horário de Brasília) desta quarta-feira (16), em Lima, no Peru. O atacante de 23 anos será titular do Grêmio no jogo contra o Alianza Lima-PER, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

A chance caiu no colo de André Henrique por conta do desconforto no tornozelo de Braithwaite, que está em fase final de recuperação, e da saída de Arezo, por empréstimo, para o Peñarol, do Uruguai. Além de ser o único centroavante à disposição do técnico Mano Menezes, o camisa 77 também se credenciou ao marcar o único gol gremista na derrota por 4 a 1 para o Cruzeiro, no último domingo (13), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa será apenas a segunda oportunidade para André Henrique como titular nesta temporada, e a sexta desde que chegou ao Grêmio, em abril de 2023. Até aqui, em 53 jogos e 1334 minutos em campo pelo Tricolor Gaúcho, o atacante soma oito gols e três assistências. Ele precisa, em média, de 166 minutos para marcar e de 121 minutos para participar de gol com a camiseta tricolor.

'Com sequência, vai conseguir se firmar', aposta ex-treinador de André Henrique

André Henrique foi contratado pelo Grêmio após se destacar pelo Hercílio Luz no Campeonato Catarinense de 2023. Treinador da equipe de Tubarão à época, Raul Cabral elencou as principais características do atacante em contato com a reportagem do Lance!.

— Ele era um jogador que chamava muita atenção pela personalidade. Muito competitivo, um jogador inteligente para ocupar bem os espaços, jogar entrelinhas. Tem uma boa relação com bola, uma boa capacidade de finalização com a perna direita. A perna esquerda era algo que eu achava que ele tinha que trabalhar mais, para a evolução. O cabeceio dele é muito bom — elogia Raul Cabral, que também cita a polivalência de André Henrique.

— Pode jogar tanto como um atacante de referência, [quanto] como um segundo atacante, ou, até, em algum momento, jogar pelos lados. Ele tem boa velocidade. Era um jogador que a gente via bastante perspectiva futura, e isso vem se confirmando. Acredito que, com sequência, ele vai conseguir se firmar no Grêmio e ter uma bela carreira — acrescenta.

Raul Cabral treinou André Henrique no Hercílio Luz, em 2023. (Foto: Reprodução/HLFC)

André Henrique voltará a ter concorrência em breve

Em breve, porém, André Henrique voltará a ter concorrência. Braithwaite deve retornar na partida do próximo sábado (19), às 17h30min, contra o Vasco da Gama, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Com a saída de Arezo, o Grêmio também vasculha o mercado em busca de reposição. Há, ainda, Jardiel, centroavante das categorias de base em vias de ser incorporado ao elenco principal.