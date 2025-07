Apenas três dias após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (16), às 21h30min (horário de Brasília), quando enfrenta o Alianza Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. E a escalação do técnico Mano Menezes deve ter alterações em todos os setores se comparada com a utilizada na derrota do último domingo (13), no Mineirão, em Belo Horizonte-MG.

Marlon e Dodi retornam

A primeira mudança será na lateral esquerda. Marlon não pôde atuar contra o Cruzeiro porque pertence ao clube mineiro, e há cláusula no contrato de empréstimo. Diante do Alianza Lima, em que retomará a titularidade no lugar de Lucas Esteves, ele fará sua estreia pelo Grêmio na Copa Sul-Americana, já que atuou pela Raposa na fase de grupos.

Quem também volta é Dodi. O volante, que é um dos jogadores mais regulares na temporada, deve entrar no lugar de Cristado, que teve nova atuação apagado contra o Cruzeiro. Com isso, o Grêmio pode mudar o esquema tático do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1, com tripé de volantes: Dodi, Villasanti e Alex Santana.

Após saída de Arezo, André Henrique será o centroavante

Outra mudança, essa obrigatória, ocorrerá no comando do ataque, já que Arezo foi emprestado para o Peñarol, do Uruguai. Como Braithwaite ainda não retornou após se recuperar de desconforto no tornozelo, André Henrique, que marcou o gol de honra do Grêmio na derrota para o Cruzeiro, será o titular.

André Henrique comemora gol na derrota do Grêmio para o Cruzeiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com essas três alterações, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o Alianza Lima tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Alex Santana; Alysson, Amuzu e André Henrique. Também não estão descartadas as entradas de Igor Serrote e Edenilson no time.