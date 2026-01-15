O Grêmio encaminhou a venda do lateral-esquerdo Lucas Esteves nesta quinta-feira (15). O jogador de 25 anos está a caminho do São Luís, do México.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Lucas Esteves não faz parte dos planos do técnico Luís Castro e se reapresentou na segunda-feira (12), 10 dias depois do elenco, a pedido da diretoria. Coritiba, Ceará e Vitória chegaram a tentar o empréstimo, mas o time mexicano sinalizou com a compra.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Alex Bagé. Os valores da negociação ainda estão sendo discutidos.

Lucas Esteves tem acordo com o Tricolor o final de 2027. O clube gaúcho possui 80% dos direitos econômicos, enquanto o Vitória tem os 20% restantes.

continua após a publicidade

➡️ Mais notícias do Grêmio

Lucas Esteves no Grêmio

Criado e revelado no Palmeiras, Lucas Esteves estreou profissionalmente em 2019. Sem espaço, passou por empréstimos ao Colorado Rapids-EUA, Fortaleza e Atlético-GO.

Em 2024, o lateral-esquerdo acertou com o Vitória e se destacou, com dois gols e quatro assistências em 51 jogos. No ano passado, o Grêmio pagou 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) para comprá-lo.

continua após a publicidade

Pelo Tricolor, ele fez 23 partidas, sendo 20 como titular. Ele deu uma assistência no período.