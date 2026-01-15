Torcedores do Grêmio mandam recado a Luis Castro após derrota no Gauchão

O segundo jogo de Luís Castro no comando do Grêmio não foi como os torcedores esperavam. Na noite desta quarta-feira (14), o Tricolor perdeu para o São José por 1 a 0, e muitos gremistas mandaram um recado ao técnico português.

continua após a publicidade

A escalação do Grêmio para o duelo no Campeonato Gaúcho contou com uma mescla entre jovens e jogadores consagrados. Em plena Arena, o Imortal viu o São José abrir o placar com um golaço de Ronald Barcellos. O Tricolor tentou reagir, mas não conseguiu superar o adversário.

➡️Atuação de Estêvão em derrota do Chelsea agita europeus: 'Isso é insano'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Grêmio mandaram recados ao técnico Luis Castro, que chegou recentemente. Em sua estreia, o português conseguiu uma goleada por 4 a 0, mas a segunda partida deixou muitos gremistas irritados. O sentimento, no entanto, não foi unanime, já que uma parte da torcida pediu paciência com o novo trabalho. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Ídolo do Palmeiras revela que torce para o Santos: 'Desde pequeno'

Luis Castro na derrota do Grêmio para o São José (Foto: Maxi Franzoi/ Agif/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores sobre o técnico português

Com Weverton, Grêmio tenta encerrar saga de goleiros pós-Grohe

Com a chegada de Weverton, o Grêmio spera encerrar uma saga na posição após a saída de Marcelo Grohe. De 2019 para cá, o Tricolor contratou seis goleiros, usou 12 e nenhum conseguiu se firmar na meta gremista.

Grohe saiu do Imortal no fim de 2018 para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, após 13 temporadas no clube que o criou e revelou para o futebol. Pelo Grêmio, ele conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e quatro títulos estaduais.

continua após a publicidade

Sem ele, nos últimos seis anos, o Grêmio trouxe Júlio César, Vanderlei, Caíque, Marchesín, Rafael Cabral e Tiago Volpi. Antes, ainda com Grohe no elenco, Paulo Victor chegou em 2017 e saiu em 2021.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além das contratações, cinco goleiros vindo da base também foram testados no Tricolor: Brenno, Adriel, Felipe Scheibig, Phelipe Megiolaro e Gabriel Grando. Esse último é o atual titular no começo da temporada e renovou até 2029. Volpi virou reserva com Luís Castro.