Com Weverton, Grêmio tenta encerrar saga de goleiros pós-Grohe

Com a chegada de Weverton, o Grêmio espera encerrar uma saga na posição após a saída de Marcelo Grohe. De 2019 para cá, o Tricolor contratou seis goleiros, usou 12 e nenhum conseguiu se firmar na meta gremista.

Grohe saiu do Imortal no fim de 2018 para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, após 13 temporadas no clube que o criou e revelou para o futebol. Pelo Grêmio, ele conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e quatro títulos estaduais.

Sem ele, nos últimos seis anos, o Grêmio trouxe Júlio César, Vanderlei, Caíque, Marchesín, Rafael Cabral e Tiago Volpi. Antes, ainda com Grohe no elenco, Paulo Victor chegou em 2017 e saiu em 2021.

Além das contratações, cinco goleiros vindo da base também foram testados no Tricolor: Brenno, Adriel, Felipe Scheibig, Phelipe Megiolaro e Gabriel Grando. Esse último é o atual titular no começo da temporada e renovou até 2029. Volpi virou reserva com Luís Castro.

A diretoria gremista agora espera encerrar essa lacuna com Weverton, que tem 38 anos e assinará por três temporadas. O goleiro ficou oito anos no Palmeiras e conquistou 12 títulos, sendo o jogador com mais títulos conquistados na história do clube, ao lado de outros seis atletas.

Ao todo, entre 2018 e 2025, Weverton disputou 454 jogos com a camisa alviverde. No ano passado, ele disputou 58 partidas e perdeu a posição com a chegada de Carlos Miguel.

Os goleiros do Grêmio pós-Grohe e pré-Weverton