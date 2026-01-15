menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Com Weverton, Grêmio tenta encerrar saga de goleiros pós-Grohe

Tricolor contrata goleiro multicampeão pelo Palmeiras

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 15/01/2026
07:00
Weverton Grêmio Palmeiras Libertadores 2019
imagem cameraWeverton em Grêmio x Palmeiras, pela Libertadores 2019. Foto: Leonidas Cardoso/Photopress/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a chegada de Weverton, o Grêmio espera encerrar uma saga na posição após a saída de Marcelo Grohe. De 2019 para cá, o Tricolor contratou seis goleiros, usou 12 e nenhum conseguiu se firmar na meta gremista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Grohe saiu do Imortal no fim de 2018 para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, após 13 temporadas no clube que o criou e revelou para o futebol. Pelo Grêmio, ele conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e quatro títulos estaduais.

Sem ele, nos últimos seis anos, o Grêmio trouxe Júlio César, Vanderlei, Caíque, Marchesín, Rafael Cabral e Tiago Volpi. Antes, ainda com Grohe no elenco, Paulo Victor chegou em 2017 e saiu em 2021.

continua após a publicidade

Além das contratações, cinco goleiros vindo da base também foram testados no Tricolor: Brenno, Adriel, Felipe Scheibig, Phelipe Megiolaro e Gabriel Grando. Esse último é o atual titular no começo da temporada e renovou até 2029. Volpi virou reserva com Luís Castro.

➡️ Mais notícias do Grêmio

A diretoria gremista agora espera encerrar essa lacuna com Weverton, que tem 38 anos e assinará por três temporadas. O goleiro ficou oito anos no Palmeiras e conquistou 12 títulos, sendo o jogador com mais títulos conquistados na história do clube, ao lado de outros seis atletas.

continua após a publicidade

Ao todo, entre 2018 e 2025, Weverton disputou 454 jogos com a camisa alviverde. No ano passado, ele disputou 58 partidas e perdeu a posição com a chegada de Carlos Miguel.

Os goleiros do Grêmio pós-Grohe e pré-Weverton

  1. Paulo Victor: 108 jogos (2017-21)
  2. Phelipe Megiolaro: 2 jogos (2019)
  3. Júlio César:14 jogos (2019-21)
  4. Brenno: 82 jogos (2019-23)
  5. Vanderlei: 59 jogos (2020-21)
  6. Gabriel Grando: 96 jogos (2021-26)
  7. Adriel: 15 jogos (2022-25) - emprestado
  8. Felipe Scheibig: 2 jogos (2022-24)
  9. Caíque: 20 jogos (2023-24)
  10. Rafael Cabral: 6 jogos (2024)
  11. Marchesín: 46 jogos (2024)
  12. Tiago Volpi: 49 jogos (2025-26)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias