Com Weverton, Grêmio tenta encerrar saga de goleiros pós-Grohe
Tricolor contrata goleiro multicampeão pelo Palmeiras
Com a chegada de Weverton, o Grêmio espera encerrar uma saga na posição após a saída de Marcelo Grohe. De 2019 para cá, o Tricolor contratou seis goleiros, usou 12 e nenhum conseguiu se firmar na meta gremista.
Grohe saiu do Imortal no fim de 2018 para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, após 13 temporadas no clube que o criou e revelou para o futebol. Pelo Grêmio, ele conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e quatro títulos estaduais.
Sem ele, nos últimos seis anos, o Grêmio trouxe Júlio César, Vanderlei, Caíque, Marchesín, Rafael Cabral e Tiago Volpi. Antes, ainda com Grohe no elenco, Paulo Victor chegou em 2017 e saiu em 2021.
Além das contratações, cinco goleiros vindo da base também foram testados no Tricolor: Brenno, Adriel, Felipe Scheibig, Phelipe Megiolaro e Gabriel Grando. Esse último é o atual titular no começo da temporada e renovou até 2029. Volpi virou reserva com Luís Castro.
A diretoria gremista agora espera encerrar essa lacuna com Weverton, que tem 38 anos e assinará por três temporadas. O goleiro ficou oito anos no Palmeiras e conquistou 12 títulos, sendo o jogador com mais títulos conquistados na história do clube, ao lado de outros seis atletas.
Ao todo, entre 2018 e 2025, Weverton disputou 454 jogos com a camisa alviverde. No ano passado, ele disputou 58 partidas e perdeu a posição com a chegada de Carlos Miguel.
Os goleiros do Grêmio pós-Grohe e pré-Weverton
- Paulo Victor: 108 jogos (2017-21)
- Phelipe Megiolaro: 2 jogos (2019)
- Júlio César:14 jogos (2019-21)
- Brenno: 82 jogos (2019-23)
- Vanderlei: 59 jogos (2020-21)
- Gabriel Grando: 96 jogos (2021-26)
- Adriel: 15 jogos (2022-25) - emprestado
- Felipe Scheibig: 2 jogos (2022-24)
- Caíque: 20 jogos (2023-24)
- Rafael Cabral: 6 jogos (2024)
- Marchesín: 46 jogos (2024)
- Tiago Volpi: 49 jogos (2025-26)
