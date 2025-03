Técnico auxiliar do Grêmio vê equilíbro e clássico resolvido em minutos

Na derrota por 2 a 0 para o Internacional, no clássico 445, o técnico interino Leandro Desábato analisou a partida e considerou que o Grêmio teve um bom início, mas que em um curto espaço de tempo em que estiveram abaixo, sofreram dois gols do rival.

Grêmio toma dois gols parecidos

Desábato foi questionado sobre a equipe ter apresentado um jogo inferior ao do Internacional, mas o argentino não enxergou o rival tão superior e disse que a partida teve poucas chances para ambos os lados.

- Não acho que tenham sido tão superiores no jogo como seria no resultado. O Inter teve três situações no primeiro tempo em nosso campo, por cruzamentos, que foram dois gols muito parecidos e depois eu acho que atacaram mais no primeiro tempo. E no segundo tempo, salvando a última jogada no final, o Inter não atacou. Creio que o pouco que tivemos no jogo não conseguimos concretizar para descontar. Mas não acho que no jogo eles tenham sido tão superiores.

- Até o gol do Inter, não chegaram nenhuma vez (no gol). O jogo estava equilibrado. Depois tivemos quatro minutos em que fizeram dois gols bastante inocentes. Pois foram coisas treinadas que sabíamos que poderia acontecer. E a partir disso fica difícil. Quando menos espera, em quatro minutos sofre dois gols. Depois disso o Inter teve outra chance clara e depois não teve mais. No segundo tempo o Grêmio teve a bola, mas não encontramos o caminho certo para ser claro. Tivemos chances para descontar com uma bola parada, com cruzamentos, mas não conseguimos marcar.

- Creio que nos primeiros 15, 20 minutos estávamos bem. A equipe estava bem. Insinuamos ataques com os nossos dois extremos que são pulsantes. Mas tivemos na partida sete minutos que não fomos muito bem e, em dois cruzamentos na área, (eles) fizeram os gols. Foram dois gols muito parecidos, e a partir desse momento foi um jogo grande e nos custou muito voltar para a partida. Mas foi uma partida equilibrada, onde nenhum dos dois fez um grande jogo. O Inter abriu uma vantagem muito ampla no primeiro tempo, e no segundo tempo eu acho que o Grêmio ficou com a bola, mas nos faltou um pouco de sorte para poder descontar.

O auxiliar também comentou sobre o aspecto mental da equipe, que será uma tarefa árdua para reverter o placar, mas mão impossível.

- Nesse caso é mais doloroso, porque foram dois gols, acho que em quatro minutos. Temos que trabalhar (isso). Temos a partida de volta, que é muito importante. Sabemos que é difícil, obviamente, reverter um dois a zero, mas isso é futebol e temos que estar preparados mentalmente, temos que trabalhar porque tudo pode acontecer. Temos que levantar a cabeça e saber que, assim como o Inter fez dois gols hoje, nós podemos ir no campo deles e marcar dois gols.

O segundo jogo da decisão acontecerá no próximo domingo, às 17h45 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. O Grêmio precisará ao menos de dois gols para levar o jogo para os pênaltis e três para conquistar o octacampeonato no tempo regulamentar. Antes disso, o Grêmio ainda terá um compromisso no meio de semana, pela Copa do Brasil. O Tricolor Gaúcho vai visitar o Athletic-MG, no Athletic Club, às 19h30 (de Brasília), pela segunda fase da competição.