Grêmio começa primeira semana decisiva do ano

O resultado do Gre-Nal 445 não foi nem perto do que foi planejado. Isso porque o 2 a 0 para o coirmão não era esperado para o Grêmio começar a primeira semana decisiva do ano. Além da partida de volta do Campeonato Gaúcho, o Gre-Nal 446, às 16h de domingo (16), no estádio Beira-Rio, o Tricolor ainda disputa vaga para a terceira fase da Copa do Brasil na quarta-feira (12), em São João Del Rey (MG).

continua após a publicidade

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Ou seja, uma boa atuação e uma vitória no clássico deixariam os próximos dias mais leves. Agora, além de ter que reverter o placar de 2 a 0 para poder garantir o octacampeonato – título inédito para o lado azul de Porto Alegre –, jogará contra o Athletic-MG com um sinal de alerta. É que as boas atuações e goleadas do começo da temporada parecem ter ficado para trás.

Ao mesmo tempo, é levantada a hipótese de poupar jogadores na quarta para garantir time completo na finalíssima do Estadual. Até por conta da decepção com o placar e a atuação do sábado (8), que levantou dúvidas sobre o trabalho de reformulação iniciado pelo técnico Gustavo Quinteros.

continua após a publicidade

Desábato vê Tricolor em construção

Com o comandante suspenso, a voz da comissão técnica na coletiva após a partida foi do seu auxiliar. Leandro Desábato afirmou que os dois gols do Internacional nasceram da mesma forma. Apesar disso, e da desvantagem, o argentino citou que vê o Grêmio ainda em construção:

– Quando a gente busca um funcionamento, treinamos juntos e com um time com mais sequência, é mais fácil. São muitos jogadores novos. Temos que seguir treinando para alcançar o rendimento que buscamos. E que já vimos em alguns momentos.

continua após a publicidade

Após avaliar o primeiro tempo como uma “vergonha”, o capitão Villasanti pediu desculpas pela atuação da equipe.

– Agora estamos muito irritados. Só falar que estamos tristes. Pedimos desculpas. Foi um jogo muito abaixo. Tentamos recuperar no segundo tempo. Mas é difícil depois de um primeiro tempo como fizemos. Podemos reverter essa situação — afirmou.