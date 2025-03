Grêmio faz voo fretado para enfrentar Athletic pela Copa do Brasil

O Grêmio volta a campo e encara o Athletic (MG), na próxima quarta-feira (12), pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois de perder, jogando em casa, para o Internacional o jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho por 2 a 0, o Tricolor muda o foco e embarca num voo fretado para São João del-Rei, cidade no interior de Minas Gerais.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vale lembrar que na primeira fase da Copa do Brasil o Grêmio também fez um voo fretado para Roraima, quando garantiu a classificação nos pênaltis em cima do São Raimundo. A missão, no entanto, continua a mesma, para garantir a classificação o Tricolor precisa vencer o confronto contra o time mineiro.

O retorno para Porto Alegre está previsto para quinta-feira (13), às 11h, em mais um voo fretado. A grande final do Campeonato Gaúcho será decidida no Beira-Rio e para garantir o título, o Grêmio tem a missão de vencer por, pelo menos, três gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols de diferença, a partida será definida nos pênaltis.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Grêmio

Confira os próximos jogos do Grêmio em março. Além do confronto pela segunda fase da Copa do Brasil e da final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, o Imortal estreia no Campeonato Brasileiro no sábado (29), contra o Atlético-MG.

Atlhetic-MG x Grêmio - quarta-feira, 12/03, às 19h30. Arena Sicredi. Copa do Brasil.

Internacional x Grêmio - domingo, 16/03, às 16h. Beira-Rio. Campeonato Gaúcho.

Grêmio x Atlético-MG - sábado, 29/03, às 18h30. Arena do Grêmio. Brasileirão.

continua após a publicidade