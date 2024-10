Vice do Grêmio reclama de arbitragem após derrota para o Atlético-MG: ‘Sucessão de erros’

Antônio Brum falou com a imprensa após a derrota (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 23:06 • Porto Alegre (RS)

Não foi só Renato Gaúcho que criticou a arbitragem após a derrota do Grêmio para o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (9). Na saída da delegação da Arena MRV, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, também saiu na bronca.

Dois lances da partida foram alvos de críticas por parte da direção do Grêmio: o pênalti em Hulk e o gol anulado de Braithwaite. Para o dirigente, não houve penalidade e nem toque na mão do dinamarquês.

- Mais um jogo em que o Grêmio foi duramente prejudicado pela arbitragem e que, para mim, interferiu diretamente no resultado da partida. A partir do momento que o Atlético saiu na frente em um pênalti que para mim não existiu e depois o Grêmio empata o jogo em um lance que para mim foi legal, ta sempre tendo que correr atrás do prejuízo. Erros muito grandes do Luís Flávio e do Wagner Renway (...) é uma sucessão de erros consecutivos. - criticou Brum.

Grêmio já está de olho no Gre-Nal

A preocupação da direção gremista não se limita apenas ao jogo contra o Atlético. A próxima partida é o clássico Gre-Nal, um dos jogos mais importantes do ano, independente da posição na tabela. Sobre o confronto, o dirigente fez um apelo à CBF em relação a arbitragem para o jogo

- Está chegando num ponto que a gente não sabe mais o que fazer. É uma preocupação porque é o principal clássico nosso e a gente não pode que a arbitragem interfira de maneira alguma. - desabafou o vice-presidente.

Clássico Gre-Nal preocupa dirigente do Grêmio (Félix Zucco/Agência RBS)

Agora, a delegação terá quatro dias de folga antes de iniciar a preparação para o clássico. Grêmio e Internacional se enfrentam no dia 19 de outubro, após a Data FIFA, no Beira-Rio, a partir das 16h. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão.