Braithwaite tem gol anulado e sai na bronca com a arbitragem: ‘frustrado’

Dinamarquês balançou as redes, mas gol foi anulado (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 22:00 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio não conseguiu vencer o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (9), em partida atrasada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Braithwaite, autor de um gol que foi anulado, desabafou sobre o lance e criticou a arbitragem.

➡️Hulk e Deyverson dão vitória ao Atlético-MG sobre o Grêmio

O Atlético-MG abriu o placar, de pênalti, aos onze minutos. Na saída de bola, Braithwaite aproveitou a desatenção dos adversários e empatou o placar. Entretanto, o lance foi analisado no VAR e o árbitro assinalou toque no braço do dinamarquês, anulado o gol Tricolor.

- Jogamos bem. Mas creio que hoje o juiz nos prejudicou. Pra mim não foi mão. Estamos frustrado. Estou decepcionado, porque pra mim o gol anulado não foi, tão pouco o pênalti. - disse o atacante.

Mesmo com o gol anulado, o Grêmio ainda conseguiu empatar com o Atlético, mas os donos da casa voltaram a frente do placar, com Deyverson. Com o resultado, o Grêmio permanece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.

➡️Torcedores do Grêmio criticam Marchesín por gol do Atlético-MG: ‘inimigo dos pênaltis’

Agora, o Grêmio concederá quatro dias de folga para seus jogadores e voltará aos treinamentos com foco total no próximo confronto: o Gre-Nal. No dia 19 de outubro, um sábado, os times se enfrentam no último clássico do ano. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio.