Apático com Gustavo Quinteros, o Grêmio teve postura diferente sob o comando do técnico interino James Freitas, no empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal 447, na noite de sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o auxiliar-técnico permanente do Tricolor Gaúcho explicou as mudanças feitas. Inicialmente, na parte tática.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— A gente propôs algumas mudanças que tínhamos que fazer em relação ao jogo posicional defensivo, mas também à forma de atacar. O time esteve mais próximo, o que era uma necessidade. Temos bons jogadores — comentou James.

'Imortalidade' do Grêmio foi tema da palestra pré-Gre-Nal de James Freitas

Mas a diferença que mais chamou atenção em campo foi anímica. Os jogadores do Grêmio tiveram intensidade, competitividade e vibração, o que agradou aos pouco mais de 25 mil torcedores que estiveram na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

— Pela própria natureza do confronto, animicamente o jogador também está mais atento, mais ligado, e sabe que é importante vencer. A nível anímico, o que fizemos foi mais passar confiança para eles. Hoje também deu para pontuar na palestra alguma coisa sobre o estigma da nossa imortalidade tricolor — revelou James.

Cristian Olivera comemora o gol do Grêmio no Gre-Nal 447. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O técnico interino lembrou que o DNA do Grêmio é de raça e entrega dentro de campo, mesmo que o time de 2016 e 2017, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, se sobressaísse tecnicamente. Essa retomada é o grande legado que James, com apenas três dias no comando da equipe, deixa para o futuro treinador.