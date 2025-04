O Grêmio está escalado para o clássico Gre-Nal 447, neste sábado (19), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino James Freitas, que substitui Gustavo Quinteros, demitido após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, na quarta-feira (16), no interior paulista, promove cinco mudanças na equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Na lateral esquerda, Marlon, reforço vindo por empréstimo do Cruzeiro, fará sua estreia pelo Grêmio. No meio-campo, Dodi, Edenílson e Monsalve entram no time. Por fim, Cristian Olivera, recuperado de extração no dente, é a novidade no ataque. O Tricolor Gaúcho está escalado com Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Edenílson, Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite.

O Grêmio teve três baixas para o Gre-Nal nos últimos dias. Por motivos físicos e/ou clínicos, o lateral direito Igor Serrote e os pontas Pavón e Amuzu sequer foram relacionados.

continua após a publicidade

Escalação do Internacional

O Internacional também escalado por Roger Machado, que James Freitas tão bem conhece por ter trabalhado como auxiliar em quatro clubes. O Colorado irá a campo com Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.