O atacante uruguaio Luiz Suárez cumpriu a primeira meta de bonificação de seu contrato com o Grêmio, na vitória sobre o Botafogo, na quinta-feira (9). O jogador de 36 anos ativou uma de suas cláusulas contratuais e recebeu R$ 520 mil. Com isso, a torcida tricolor sonha com a renovação do atleta, que já pensa em seu futuro fora do clube de Porto Alegre.