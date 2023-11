No jogo seguinte, contra o Real Valladolid de Ronaldo Fenômeno, a história foi semelhante. No início do confronto, o Valladolid abriu o placar com Óscar Plano. Duelando com o Villarreal, o Real Madrid precisava vencer, mas estava sendo derrotado quando Ángel Correa deixou tudo igual no noroeste espanhol, já na segunda etapa. Aos 67 minutos, viria o golpe de misericórdia: Sergi Guardiola recuou mal a bola, e Suárez saiu com o campo aberto, cara a cara com Jordi Masip, batendo de perna esquerda para concretizar a virada e o 11º título do Atlético de Madrid na história do Campeonato Espanhol.