Quem lidera a votação e é o favorito para ser o vencedor do Brasileirão, segundo a audiência do Lance!, é o Flamengo. O Rubro-Negro recebeu 27,1% dos votos totais, somando as duas redes sociais. Na sequência estão Grêmio, com 26,9%, Palmeiras, com 26,6%, e Botafogo, em quarto e último da lista, com 19,4%.