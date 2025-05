O Grêmio tem dúvida no meio-campo para o jogo contra o Bahia, neste domingo (25), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes precisa escolher o substituto de Monsalve, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda no empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), que culminou na eliminação gremista da Copa do Brasil.

Monsalve foi substituído, aos nove minutos do segundo tempo, por Arezo. Com o uruguaio, o Grêmio passou a ter dois centroavantes em campo, e Braithwaite saiu mais da área para tentar ajudar na articulação. Essa alternativa já havia sido utilizada por Mano, desde o início do jogo, no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, no dia 13 de maio.

Cristaldo e Nathan são os meias à disposição de Mano

Os meias de ofício à disposição do treinador para encarar o Bahia são Cristaldo e Nathan. Porém, ambos estão em baixa. Por conta do limite de estrangeiros, o argentino sequer foi relacionado para a partida contra o CSA.

— Acho que a gente tem oscilado. Não temos um rendimento constante de ninguém ainda, que seja indiscutível, 'é isso e ponto'. Mas eu sempre vejo a questão mais ampla. A nossa questão não é desse ou daquele, é do meio-campo de modo geral. Temos que achar esse meio-campo ideal para a gente, vamos trabalhar para que isso aconteça logo — avaliou Mano após a eliminação para o CSA.

O treinador voltou a citar a busca por um 'quarto-homem' de meio-campo, função que era exercida por Edenílson até se lesionar. Isso também coloca em dúvida se o Grêmio terá Cristian Olivera e Amuzu, dois pontas agudos, contra o Bahia. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; João Pedro (Ronald), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Arezo) e Amuzu (Alysson); Braithwaite.