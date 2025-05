Na tarde de quarta-feira (21), o Grêmio informou que Miguel Monsalve teve constatada lesão de grau I-b do bíceps femoral da coxa esquerda. O meia colombiano sentiu o desconforto e foi substituído por Arezo no início do segundo tempo do empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, que culminou na eliminação do Tricolor Gaúcho na terceira fase da Copa do Brasil.

Monsalve se soma a outros três jogadores do elenco gremista que se recuperam de problemas musculares: o lateral direito João Lucas, o volante Cuéllar e o meio-campista Edenilson. Além deles, também estão entregues ao Departamento Médico, mas por lesões traumáticas, o lateral direito Igor Serrote e os zagueiros Gustavo Martins e Rodrigo Ely.

Mano aponta que faltavam trabalhos de força com Quinteros

Na entrevista coletiva após o empate sobre o CSA, mesmo sem o diagnóstico de Monsalve, Mano Menezes já se adiantou e falou sobre o tema. O treinador do Grêmio criticou o trabalho de preparação física que era feito pela comissão técnica de seu antecessor, Gustavo Quinteros.

— Eu abordei rapidamente o assunto de performance quando cheguei aqui e até escutei, paralelamente, que era uma observação antiética. Hoje nós tivemos o quinto ou sexto jogador com lesão muscular durante o jogo, sentindo um problema de desconforto muscular. Eu avisei aos jogadores que se cuidassem muito fora de campo, que na transformação do trabalho se corria um risco muito grande de termos lesões musculares. Porque a carga de força, na filosofia de trabalho escolhida, era muito diferente daquilo que acreditamos que seja necessário para jogar de três em três dias no futebol brasileiro — apontou Mano.

Sem Monsalve, Cristaldo e Nathan são os meias à disposição para o jogo contra o Bahia, no próximo domingo (25), às 11h, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Outra alternativa é utilizar Braithwaite e Arezo em dupla de ataque, como aconteceu no segundo tempo contra o CSA, após a saída do meia colombiano.