Sem Marchesín, veja quem pode assumir o gol do Grêmio contra o Fortaleza

Caíque perdeu a titularidade com a chegada de Marchesín (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 11:11 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio será obrigado a fazer mudanças para enfrentar o Fortaleza, na noite de sexta-feira (3). Isso porque três jogadores estão suspensos - um deles, o goleiro Marchesín. Para manter a boa sequência defensiva, Caíque e Rafael Cabral disputam uma vaga na posição.

Contra o Botafogo, o goleiro titular do Grêmio levou o terceiro cartão amarelo. Com isso, cumpre suspensão automática diante do Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a função, Renato Gaúcho trabalha com duas principais opções: Caíque e Rafael Cabral.

Caíque chegou ao Grêmio na última temporada após fazer uma boa campanha no Gauchão com o Ypiranga. Formado nas categorias de base do Vitória, o arqueiro terminou o ano sendo o titular do time, mas com a disputa da Libertadores, a direção entendeu que precisava de um goleiro mais experiente para a posição. Com isso, Caíque virou reserva.

Caíque é uma das opções para assumir o gol do Grêmio (Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA)

Já Rafael Cabral veio ao time neste ano em uma troca por Gabriel Grando com o Cruzeiro. Ele foi escolhido para atuar no gol do Grêmio em cinco oportunidades. Renato já havia dito que Cabral não chegaria como titular, mas sim para integrar o elenco. Por isso, é uma alternativa para enfrentar o Fortaleza.

A definição de quem será o goleiro titular do Grêmio na noite de sexta-feira, ocorre no último treinamento antes do jogo. Nesta quinta-feira (3), Renato encaminha o time que entrará em campo diante do Fortaleza. A bola rola a partir das 21h30, na Arena do Grêmio.