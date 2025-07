Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 12/07/2025

Neste sábado (12), o Grêmio finaliza preparação para enfrentar o Cruzeiro. A partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Agenda

O Grêmio treina às 10h deste sábado (12) no CT Luiz Carvalho. Essa será a última atividade antes do jogo contra o Cruzeiro. Às 14h, a delegação viaja, em voo fretado, para Belo Horizonte.

Departamento médico

O volante Cuéllar teve diagnosticada nova lesão muscular, de grau I-A, no músculo posterior da coxa direita. Ele se soma aos laterais direitos João Pedro e João Lucas, ao zagueiro Rodrigo Ely e ao meia Nathan, que seguem entregues ao departamento médico.

Contratações

O Grêmio segue de olho no mercado em busca, principalmente, de um zagueiro destro, um primeiro e um quarto homem de meio-campo. O técnico Mano Menezes e o presidente Alberto Guerra deixaram claro que o Tricolor Gaúcho só contratará jogadores que venham para, de fato, somar.

Categorias de base

Os times sub-20 e sub-17 do Grêmio entram em campo, neste sábado (12), em partidas decisivas pelo Campeonato Gaúcho. Às 11h, o sub-20 recebe o Internacional, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pelo jogo de ida da final. Já às 15h, o sub-17 defende vantagem de 1 a 0 na partida de volta da decisão, contra o Juventude, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

