Grêmio projeta retorno de titulares para enfrentar o Fortaleza

Soteldo treina com o grupo e deve ser novidade para enfrentar o Fortaleza (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 18:05 • Porto Alegre (RS) • Atualizada em 02/10/2024 - 17:00

Apesar de ter baixas para enfrentar o Fortaleza, na sexta-feira (4), o Grêmio deve contar com reforços importantes para o confronto. Soteldo e Pavón estiveram presentes na reapresentação e já treinam com a equipe. Com a semana cheia para treinar, a tendência é que retornem ao time.

➡️Grêmio tem três jogadores suspensos para próxima rodada do Brasileirão

A equipe se reapresentou na tarde de segunda-feira (30), no CT Presidente Luiz Carvalho. Soteldo, que ficou de fora do jogo contra o Botafogo devido a um desgaste, treinou normalmente. A outra novidade foi Pavón, que também participou da atividade. O jogador já está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa.

Lista de reforços pode aumentar

Rodrigo Ely pode ser novidade contra o Fortaleza (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a semana cheia para treinar, a comissão técnica prepara mais retornos. Rodrigo Ely e Jemerson se recuperam de lesões musculares e já estão em retreinamento. Os próximos dias serão fundamentais para garantir a volta dos zagueiros. A dupla vinha atuando no time titular de Renato Gaúcho.

➡️ Ídolo do Grêmio, Pedro Geromel anuncia aposentadoria

Com mais duas sessões de treinamento, o técnico definirá o time que enfrenta o Fortaleza, na noite de sexta-feira. O confronto é tido como essencial para os objetivos do Tricolor na temporada. A bola rola a partir das 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.