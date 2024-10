Jogo atrasado entre Grêmio e Atlético-MG será antes da Data Fifa

Na Arena, Atlético levou a melhor ao vencer o Grêmio de virada (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 16:52 • Porto Alegre (RS)

O último jogo em atraso do Grêmio já está marcado. Apesar da CBF ainda não ter divulgado de forma oficial, o confronto entre o Tricolor e o Atlético-MG, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrerá na próxima quarta-feira (9), em Belo Horizonte.

➡️CBF define data do próximo clássico Gre-Nal

Conforme apurou a reportagem do Lance!, a partida ocorrerá antes da parada da Data Fifa e a oficialização deve acontecer em breve. Com poucas datas disponíveis devido à agenda do Galo, o jogo foi prontamente marcado para a próxima quarta-feira.

Entretanto, os dois times terão desfalques para o confronto, visto que tem jogadores convocados. É o caso de Villasanti, do Paraguai, e Soteldo, da Venezuela, no Grêmio, e Guilherme Arana, do Brasil, no Atlético-MG.

➡️Grêmio tem três jogadores suspensos para próxima rodada do Brasileirão

Atletico-MG e Grêmio é o último jogo referente a parada devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio. Com o duelo acontecendo, o Tricolor não terá mais partidas em atraso.