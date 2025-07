Cuéllar tem nova lesão muscular e segue de fora no Grêmio

A novela Cuéllar ganhou um novo capítulo do Grêmio. No início da tarde desta sexta-feira (11), o Tricolor Gaúcho informou que, após relatar desconforto no treinamento de quinta-feira (10), o volante colombiano passou por exames de imagem e teve diagnosticada lesão de Grau I-A no músculo posterior da coxa direita.

Três lesões musculares em seis meses

Cuéllar sofre com problemas musculares desde que chegou ao Grêmio, em janeiro, após mais de cinco temporadas na Arábia Saudita. Entre março e abril, o volante ficou 40 dias sem jogar por conta de um edema na coxa esquerda.

Ao todo, Cuéllar atuou em apenas 13 dos 35 jogos disputados pelo Grêmio, até aqui, em 2025. Sua última partida oficial foi no dia 7 de maio, no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, pela Copa Sul-Americana, quando sofreu pancada e teve diagnosticada lesão grau 2-B no músculo solear da perna direita.

Grêmio apostava no retorno em alto nível de Cuéllar após a Copa do Mundo de Clubes

Durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio preparava Cuéllar para retornar aos gramados, e apostava muito em sua recuperação. O volante atuou por 50 minutos no jogo-treino contra o Aimoré, no último dia 2. Porém, ficou de fora da disputa da Recopa Gaúcha, contra o São José, na terça-feira (8).

Em entrevista coletiva após essa partida, o técnico Mano Menezes revelou que a ideia era avançar no retorno de Cuéllar. Entretanto, a nova lesão muscular atrasa, novamente, o processo.