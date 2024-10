Grêmio tem três jogadores suspensos para próxima rodada do Brasileirão

Villasanti levou o terceiro cartão amarelo e fica fora do confronto (Foto: Maxi Franzoi)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 15:26 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio terá problemas para enfrentar o Fortaleza, na sexta-feira (4). Isso porque três jogadores terão que cumprir suspensão automática. Marchesín, Villasanti e Monsalve não ficarão à disposição da comissão técnica.

Monsalve foi expulso de forma direta após cotovelada em Vitinho, no jogo contra o Botafogo, no sábado (28). Com isso, não poderá entrar em campo na próxima partida. A situação de Marchesín e Villasanti é parecida. Os dois estão suspensos, mas por terem levado o terceiro cartão amarelo na mesma partida.

Arbitragem foi alvo de críticas pela direção do Grêmio (Foto: Kayan Mendes/AGIF)

Com isso, a comissão técnica do Grêmio terá a semana cheia para encontrar soluções para as posições. Os três atuam no time titular e serão desfalques de peso. Para o gol, a tendência é que Caíque seja o escolhido. Rafael Cabral também é opção, mas tem sido preterido recentemente. Para o lugar de Villasanti, Dodi deve abrir o meio de campo gremista. Já para Monsalve, Cristaldo segue no time.

O Grêmio volta a campo na noite de sexta-feira (4), quando enfrenta o Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30, na Arena. Ainda não foi divulgada a projeção de público para o confronto.