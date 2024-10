Arena aumenta capacidade de público para Grêmio e Fortaleza

Grêmio e Fortaleza se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 19:57 • Porto Alegre (RS)

A Arena do Grêmio segue no trabalho para normalizar o serviço após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Para a partida contra o Fortaleza, na sexta-feira (04), o estádio segue sem operar com a capacidade máxima, mas já conta com novidades.

Pela primeira vez, mais de 30 mil torcedores poderão acompanhar a partida. No primeiro jogo, pouco mais de 14 mil ingressos foram disponibilizados. Nos seguintes, cerca de 24 mil. Para o confronto de sexta-feira, serão colocados à venda 32.500 ingressos. Os sócios poderão adquirir as entradas a partir desta terça-feira (1º).

Grêmio receberá Fortaleza pela 29ª rodada do Brasileirão (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Os anéis superiores da Arena ainda não estarão disponíveis. A abertura dos setores está acontecendo gradualmente e, para o jogo contra o Fortaleza, as cadeiras gold voltam a ficar à disposição dos torcedores - o que não havia acontecido até então. Para este espaço, os ingressos estão sendo vendidos a R$100, meia-entrada, e R$200, inteira.

Grêmio e Fortaleza entram em campo na noite de sexta-feira. A partida é válida pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro. Com objetivos distintos na tabela, os times buscam os três pontos a partir das 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.