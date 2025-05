Sem Cristian Olivera, Grêmio viaja para enfrentar o São Paulo

Após o último treinamento, à tarde, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, o Grêmio viajou na noite desta sexta-feira (16) para São Paulo, onde encara o Tricolor Paulista neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência entre os relacionados é o ponta Cristian Olivera. O motivo não foi informado pelo Tricolor Gaúcho.

Além de Kike Olivera, outro desfalque segue sendo Edenilson. O meio-campista estava cotado para retornar, inclusive como titular, mas voltou a sentir desconforto muscular na coxa direita no treinamento de quinta-feira (15). Após realizar exames de imagens, teve diagnosticada "lesão exacerbante grau II-b do bíceps femoral", conforme divulgado pelo Grêmio.

O lateral direito João Lucas completa a lista de desfalques. Por outro lado, João Pedro, seu companheiro de posição, não teve lesão constatada após pedir para ser substituído ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na última terça-feira (13), e viajou normalmente.

Três jogadores voltam de lesão

Recuperados de lesão, o volante Villasanti, o meia Cristaldo e o ponta Pavón voltam a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Porém, o trio deve iniciar no banco de reservas. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Ronald e Dodi; Alysson, Monsalve e Amuzu; Braithwaite.