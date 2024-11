Torcedores do Grêmio apontam culpado na derrota para o Palmeiras: ‘Escória’

Renato Gaúcho na derrota do Grêmio para o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 23:42 • São Paulo (SP)

A derrota do Grêmio para o Palmeiras, nesta sexta-feira (8), irritou os torcedores, que apontaram um culpado pelo resultado no Allianz Parque. Para alguns tricolores, o culpado do 1 a 0 foi Renato Gaúcho.

Com o resultado, o Tricolor segue com 39 pontos, na décima primeira colocação. Já o Verdão chegou aos 64 pontos e diminuiu a distância para o Botafogo, líder da competição.

Detalhes da partida Palmeiras x Grêmio

✅ Ficha técnica

PALMEIRAS 1 x 0 GRÊMIO - Brasileirão

33ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 8 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

🥅 Gols: Estêvão

🟨 Cartões amarelos: Murilo, Mayke, Richard Ríos, Estêvão e Gustavo Gómez (PAL); Jemerson, Monsalve e Villasanti (GRE)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Mayke); Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício (Richard Ríos); Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Rony (Flaco López).

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Monsalve) e Edenílson (Pepê); Soteldo (Natan Fernandes), Aravena (Cristaldo) e Braithwaite (Diego Costa).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Com a parada para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 20 de novembro, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Juventude, na Arena, casa do Imortal. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o Alviverde ainda sonha com o título do Brasileirão, o Tricolor quer fugir de vez do risco do rebaixamento.