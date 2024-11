Com brilho de Estêvão, Palmeiras vence o Grêmio pelo Brasileirão

Estêvão marcou aos 26 minutos da segunda etapa (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 08/11/2024 - 23:27 • São Paulo (SP)

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 1 a 0 nesta sexta-feira (8), no Allianz Parque, e encerrou a sequência de duas partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. O atacante Estêvão, aos 26 minutos do segundo tempo, aproveitou rebote dentro da área para marcar o único gol do confronto.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 64 pontos e diminuiu a distância para o Botafogo, líder da competição, com 67. Já o Tricolor segue com 39 pontos, na décima primeira colocação.

Como foi a partida?

O primeiro tempo foi de domínio do Palmeiras, que encurralou o Grêmio durante os primeiros minutos do confronto. O controle da posse de bola, no entanto, não se traduziu em chances claras de gol. As principais oportunidades do Verdão surgiram pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo.

Aos 34 minutos, Maurício aproveitou uma bola espirrada dentro da área do Grêmio para abrir o placar no Allianz Parque, mas o árbitro Marcelo de Lima anulou o gol por impedimento. O Tricolor, sem sucesso, tentou levar perigo nos contra-ataques.

Os 45 minutos finais seguiram a mesma dinâmica da primeira etapa: ataque contra defesa. Estêvão passou a levar vantagem nos duelos individuais pela ponta direita e acertou a trave do goleiro Marchesín após chute de fora da área. Minutos depois, o jovem aproveitou o rebote de uma finalização de Dudu para abrir o placar.

Em vantagem no marcador, o Palmeiras recuou suas linhas e passou a administrar o resultado. Apesar dos espaços na intermediária ofensiva, o Grêmio abusou dos cruzamentos e pouco levou perigo nos minutos finais.

Estêvão, atacante do Palmeiras, durante partida contra o Grêmio (Foto: Anderson Romao/AGIF)

O que vem por aí?

Com a parada para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 20 de novembro, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Juventude, na Arena. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.

✅ Ficha técnica

PALMEIRAS 1 x 0 GRÊMIO - BRASILEIRÃO

33ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 8 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

🥅 Gols: Estêvão

🟨 Cartões amarelos: Murilo, Mayke, Richard Ríos, Estêvão e Gustavo Gómez (PAL); Jemerson, Monsalve e Villasanti (GRE)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Mayke); Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício (Richard Ríos); Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Rony (Flaco López).

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Monsalve) e Edenílson (Pepê); Soteldo (Natan Fernandes), Aravena (Cristaldo) e Braithwaite (Diego Costa).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR)