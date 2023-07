>Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Imortal!



- É um assunto que está virando uma novela mexicana, toda entrevista tenho que falar do Suárez. É um problema que está entregue ao presidente. Tudo o que tem saído (na imprensa) não deixa de ser verdade, mas só a diretoria pode decidir. Eles têm conversado, trocado ideias. Eu como treinador, na hierarquia do clube, tenho que comandar meu time enquanto eles conversam para ver se chegam a um denominador comum porque dia 2 (de agosto) fecha a janela. A partir do dia 2, vamos ver o que acontece. Espero que tenhamos um final feliz atá o dia 2 porque essa novela tem que acabar. E ela vai acabar - detalhou o comandante gremista.



Tendo chegado com enorme expectativa acerca do ganho técnico e midiático, o Pistolero tem correspondido as expectativas nos dois campos. Além de 'turbinar' o programa de sócios-torcedores, importante fonte de receita, o centroavante uruguaio é o artilheiro da equipe na temporada com 16 gols e nove assistências em 31 compromissos.