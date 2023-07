Em nenhum momento o Grêmio fez contato com o Corinthians, que aguardou a comunicação e, inicialmente, se mostrou até mesmo disposto a fazer um acordo semelhante ao que fez com o Peixe, na última temporada. No primeiro momento, a equipe alvinegra aceitaria dividir os salários do atleta, que corresponde a R$ 800 mil mensais. Porém, a ideia dos gremistas era que o próprio jogador chegasse a um acordo com os paulistas para a rescisão do contrato, além de aceitar receber uma quantia salarial inferior em Porto Alegre.