Segundo Astengo, ele chegou a conversar abertamente com o presidente do Imortal, Alberto Guerra, onde um dos temas foi a possibilidade de contatar o staff de Alexis Sánchez e ter maiores informações sobre sua situação no mercado. Entretanto, não há maiores informações se as conversas tiveram qualquer evolução para algo mais concreto.



Há bastante tempo no futebol europeu, o jogador que foi bicampeão da Copa América com o Chile, em 2015 e 2016, acumula passagens por Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão e, na última temporada, Olympique de Marselha.



Depois de sua saída do Arsenal, foi em território francês que Alexis conseguiu se reencontrar com os melhorese desempenhos onde os números são capazes de traduzir essa evolução. Enquanto entre 2017 e 2022 ele não conseguiu passar da barreira dos dez gols em uma temporada, somente em 2022/2023 foram 18 tentos em 44 compromissos.