O Grêmio teve dificuldades contra o Sportivo Luqueño, lanterna do Campeonato Paraguaio, mas estreou na Copa Sul-Americana com vitória por 2 a 1, na noite de quarta-feira (2), no Defensores del Chaco, em Assunção.

Se, por um lado, o resultado positivo, mesmo sem bom desempenho, repetiu o roteiro da vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na abertura do Campeonato Brasileiro, por outro o técnico Gustavo Quinteros entende que o contexto do jogo foi diferente.

— Foi um jogo totalmente distinto ao jogo contra Mineiro. Tivemos que nos acostumar, quatro dias depois, a uma forma distinta de jogo. Bola longa, jogo aéreo, segunda bola. E as bolas que ficavam divididas, não era fácil decidir. Custamos a nos acostumar. No segundo tempo tivemos mais a bola, mais elaboração. Mas o rival nos complicou com cruzamentos. Foi um jogo difícil para o Grêmio — reconheceu Quinteros em entrevista coletiva.

Para Quinteros, Grêmio tem bons momentos, mas é inconstante

Muito questionado sobre o rendimento de sua equipe, que pouco ou nada evolui de um jogo para outro, Quinteros se defendeu argumentando que o Grêmio tem bons momentos dentro dos jogos. A chave, para o treinador, é encontrar constância.

— Quando o Grêmio consegue equilíbrio durante intervalos dos jogos, jogamos bem. Temos períodos, 20, 15 minutos de jogos que não jogamos bem, cometemos erros. Mas também jogamos bem. Há momentos que o time mostra bom funcionamento. Temos que tratar de jogar bem 90 minutos — avaliou.

Braithwaite comemora gol da vitória do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Apesar dos pesares, Quinteros lembrou que outras equipes brasileiras não venceram na primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E, tal qual depois do triunfo sobre o Atlético-MG, destacou que é muito melhor corrigir em meio a sequência de vitórias.