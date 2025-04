Assim como na estreia no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não jogou bem, mas estreou com vitória na Copa Sul-Americana. O Tricolor Gaúcho superou o Sportivo Luqueño, lanterna do Campeonato Paraguaio, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (2), no Defensores del Chacho, em Assunção.

Após Arezo abrir o placar, de pênalti, e Federico Santander empatar após erro de Jemerson — ambos no primeiro tempo —, coube a Braithwaite sair do banco de reservas para garantir a vitória do Grêmio, na segunda etapa. O atacante dinamarquês retornou de lesão muscular na coxa muito antes do previsto.

Como foi o jogo?

O Grêmio levou um susto logo aos três minutos de jogo. Após cobrança de falta rápida, Marcelo Pérez recebeu lançamento em profundidade e chutou forte, no alto, para balançar as redes. Porém, o gol foi anulado por impedimento.

A resposta gremista veio dez minutos depois. Em troca de funções, Arezo cruzou para Cristaldo, que foi atingido por Pablo Aguilar. Chamado pelo VAR, o árbitro chileno Francisco Gilabert assinalou pênalti. Com tranquilidade, Arezo deslocou Alfredo Aguilar para marcar seu segundo gol em dois jogos consecutivos como titular e abrir o placar para o Grêmio. O centroavante uruguaio teve oportunidade de ampliar para o Tricolor Gaúcho aos 22, após passe em profundidade de Pavón, mas chutou por cima.

O Sportivo Luqueño chegou ao empate em erro grave de Jemerson, aos 28. Pressionado na saída de bola, o zagueiro gremista mandou a bola direto pela linha lateral. Os donos da casa cobraram rapidamente e, nas costas do camisa 21, Santander concluiu colocado, por cima de Tiago Volpi, para deixar tudo igual.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com ainda mais posse de bola do que na primeira etapa, mas vulnerável aos contra-ataques do Sportivo Luqueño. Aos dez minutos, Marcelo Pérez chutou próximo do bico direito da grande área e acertou a rede de Volpi, mas pelo lado de fora.

Aos 17 minutos, o técnico Gustavo Quinteros promoveu troca tripla no Grêmio, com as entradas de Edenílson, Cristian Olivera e Braithwaite. E foi justamente em jogada dos três que o Tricolor chegou ao gol da vitória, aos 25. O brasileiro abriu, o uruguaio cruzou, e o dinamarquês, que voltava de lesão muscular, cabeceou com categoria, no canto esquerdo de Aguilar.

Quatro minutos depois, o Sportivo Luqueño teve mais um gol anulado pela arbitragem. Elvio Vera empurrou João Pedro antes de cabecear para defesa espetacular de Volpi, que Walter González conferiu no rebote.

A reta final do jogo foi dramática. O Grêmio teve oportunidade de ampliar aos 38, quando Jemerson, sozinho na pequena área, cabeceou por cima. Porém, um minuto depois, o Tricolor escapou de novo, em chute de fora da área de Comas, que passou muito perto da trave esquerda. Nos acréscimos, Cristian Oliveira concluiu de canhota, com perigo.

O que vem por aí?

No próximo sábado (5), às 18h30min, o Grêmio já volta campo pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho enfrenta o Ceará, no Castelão, em Fortaleza/CE.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTIVO LUQUEÑO X GRÊMIO

1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30min (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

🥅 Gols: Arezo, aos 16' do 1T (G); Santander, aos 28' do 1T (S); Braithwaite, aos 25' do 2T (G)

🟨 Cartões amarelos: Dário Ríos, Elvio Vera e Iván Torres (S); Lucas Esteves e João Pedro (G).

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

Sportivo Luqueño (Técnico: Gustavo Morínigo)

Alfredo Aguilar; Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar, Iván Torres; Ángel Benítez, Julio Báez (Brahian Ayala), Dário Ríos (Wálter Rodríguez); Marcelo Pérez (Lautaro Comas), Elvio Vera (Guillermo Hauche), Federico Santander (Walter González).

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (Edenílson) e Villasanti; Pavón (Cristian Olivera), Cristaldo (Camilo) e Amuzu; Arezo (Braithwaite).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Francisco Gilabert (Chile)

🚩 Assistentes: Alan Sandoval (Chile) e Carlos Poblete (Chile)

🖥️VAR: Juan Soto (Venezuela)