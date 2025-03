Adversário do Grêmio na estreia na Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (2), às 21h30min, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Sportivo Luqueño não faz bom início de temporada. A equipe treinada por Gustavo Morínigo, conhecido do futebol brasileiro pelas passagens por Coritiba, Ceará, Avaí e Remo, é lanterna do Campeonato Paraguaio.

Em 11 jogos no Apertura, o Sportivo Luqueño soma apenas dez pontos. Até aqui, foram duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com sete gols feitos e 14 sofridos, o que corresponde a um aproveitamento de 30%. Mesmo que o rebaixamento no Paraguai seja pela média das última três temporadas, a situação é incômoda para quem terminou na quarta colocação no mesmo campeonato em 2024.

Sportivo Luqueño vem de empate com um jogador a menos pelo Campeonato Paraguaio

Apesar disso, o Sportivo Luqueño valorizou o empate em 2 a 2 com o Sportivo Ameliano, no último sábado (29). Fora de casa, os auriazuis jogaram quase toda partida com um a menos, já que o zagueiro argentino Julián Marchio foi expulso com apenas nove minutos de jogo. O centroavante Walter Gonzáles marcou os dois gols do time de Morínigo na partida.

Ex-Coritiba, Ceará, Avaí e Remo, Gustavo Morínigo é o técnico do Sportivo Luqueño. (Foto: Divulgação/Sportivo Luqueño)

O Sportivo Ameliano, inclusive, foi adversário do Sportivo Luqueño na fase preliminar da Copa Sul-Americana. A vitória por 2 a 0 colocou o Auriazul na fase de grupos, em que terá pela frente, além do Grêmio, Godoy Cruz, da Argentina, e Atlético Grau, do Peru.