Rodrigo Ely tem renovação acertada com o Grêmio

Apesar de contestado por parte da torcida, o zagueiro Rodrigo Ely renovou o contrato com o Grêmio. A informação apareceu no BID da CBF na quinta-feira (20). De acordo com a publicação, houve alteração salarial, não especificada, o que indica valorização nos vencimentos mensais do defensor. O contrato anterior era válido até o final deste ano.

Ely foi titular na classificação sobre o São Raimundo nos pênaltis, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (19). Após a partida, o técnico Gustavo Quinteros comentou o erro do defensor, que originou o gol adversário:

– Rodrigo se equivocou no passe, mas há muitos passes errados, ainda mais nesse campo, totalmente distinto ao que treinamos ou jogamos. Rodrigo se equivocou no passe e eles ganharam nas costas.

Prestigiado pelo treinador tricolor, Rodrigo Ely deve permanecer no time que enfrenta o Juventude pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo está marcado para as 21h30min (de Brasília) deste sábado (22).

Direção cobra dívida do São Paulo

Por outro lado, a direção do Grêmio decidiu entrar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputa contra o São Paulo por uma dívida na venda de Ferreira, que ocorreu no início de 2024. O clube paulista deve aos gaúchos cerca de R$ 9 milhões em parcelas pendentes.

O atacante foi vendido pelo Grêmio por R$ 12 milhões. Esse valor era correspondente a 35% dos direitos econômicos do atleta que pertenciam ao Tricolor Gaúcho. Portanto, a equipe do Morumbi pagou apenas um terço da quantia total até o momento. No início deste ano, a direção gremista tentou trazer o equatoriano Robert Arboleda, com a intenção de abater essa dívida. Porém, o São Paulo não quis se desfazer do defensor.