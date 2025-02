Grêmio tem ausências e opções para encarar o Juventude

Em meio a chegada de vários reforços e depois do susto em Boa Vista, o Grêmio preparou o time que irá pegar o Juventude pela semifinal do Campeonato Gaúcho, às 21h30min (de Brasília) deste sábado (22), na Arena. Apesar de duas ausências, o técnico Gustavo Quinteros tem uma série de opções para o confronto.

Com pouco tempo de trabalho após a classificação nos pênaltis na Copa do Brasil – o grupo chegou a Porto Alegre na madrugada de quinta (20) – e com apenas a sexta (21) para trabalhar, o argentino deve repetir as escalações do lateral-esquerdo Lucas Esteves e do atacante Cristian Kike Oliveira.

Para o técnico argentino, os contratados são muito bons

Gustavo Quinteros teve apenas um dia para trabalhar a equipe (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Com as ausências de João Pedro e Aravena, que saíram lesionados ainda no primeiro tempo da partida contra o São Raimundo, na quarta (19), o Grêmio deverá promover a estreia do garoto Igor Serrote, que recém conquistou o Sul-Americano Sub20 com a Seleção Brasileira, e a entrada de Monsalve, que vem agradando sempre que entra no time.

O colombiano, porém, tem a concorrência de Francis Amuzu. O belga substituiu Aravena em Boa Vista e fez bonito. Só não ficou até o final porque ainda não tem condições de disputar uma partida inteira. O comandante tricolor ainda pode promover a estreia de Wagner Leonardo na zaga. Quinteros alerta que o entrosamento só virá com tempo, treinos e jogos.

– Futebol não é tão fácil. Contratar dez jogadores, os colocar e ganhar. Tem que trabalhar defensiva e ofensivamente. Entendo que os jogadores que chegaram são muito bons e vão render bem com tempo necessário de trabalho.

A escalação foi definida com os portões fechados, no CT Luiz Carvalho. Uma provável formação teria: Tiago Volpi; Igor Serrote, Rodrigo Ely (Wagner Leonardo), Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristaldo, Kike Olivera e Monsalve (Amuzu); Braithwaite.

No Juventude, o técnico Fábio Matias tem dois desfalques. O lateral-esquerdo Felipinho e o centroavante Gilberto estão no departamento médico. Assim, o clube da Serra deve jogar com Ewerthon. Abner, Adriano, Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel); Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla (Giovanny ou Petterson), Ênio e Erick Farias. A partida de volta, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, está marcada para às 16h30min (de Brasília) do dia 1º de março.